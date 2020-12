Corona-Ticker Unterfranken: Inzidenzzahlen weitgehend stabil

14.15 Uhr: Corona-Inzidenzzahlen für Unterfranken weitgehend stabil

Laut den aktuellen Zahlen des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) ist die 7-Tage-Inzidenz in Unterfranken stabil geblieben: auf 152,62. Damit liegen die Zahlen im Regierungsbezirk deutlich unter dem bayernweiten Durchschnittswert. Der beträgt 219,84. Unterfranken ist weiter der Regierungsbezirk mit dem niedrigsten Inzidenzwert. Die Gesundheitsämter haben seit Samstag 297 weitere Infektionsfälle sowie 21 weitere Todesfälle gemeldet. Der höchste Wert in der Region wird in der Stadt Aschaffenburg gemeldet mit 277,46. Gleich dahinter rangiert der Landkreis Main-Spessart mit 230,66. Alle anderen Regionen liegen unter der 200er Marke. Im dunkelroten Bereich – Werte zwischen 100 und 200 – befinden sich der Landkreis Aschaffenburg (181,40), der Landkreis Bad Kissingen (154,02), der Landkreis Haßberge (145,76), der Landkreis Kitzingen (173,33), die Stadt Schweinfurt (106,69), der Landkreis Miltenberg (166,22), der Landkreis Schweinfurt (119,54), der Landkreis Rhön-Grabfeld (130,60) sowie die Stadt Würzburg (121,16). Die einzige unterfränkische Region im roten Bereich – Werte zwischen 50 und 100 – ist der Landkreis Würzburg (61,00). Es ist zugleich bayernweit der niedrigste Wert.