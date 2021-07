Corona-Ticker Unterfranken: Inzidenzwerte weiterhin stabil

05.40 Uhr: Sonder- Impfaktion ohne Registrierung und Termin in und um Schweinfurt

Für Stadt und Landkreis Schweinfurt gibt es im Impfzentrum auf dem Volksfestplatz die Möglichkeit des "Impfens ohne Registrierung und Termin". Geimpft werden Impfstoffe von BioNTech/Pfizer, Moderna und Johnson&Johnson. Die Impfaktion ist für alle Interessierten ab 16 Jahren. Laut der Stadt Schweinfurt stehen 2.238 Impfdosen von Biontech, 3.170 Impfdosen von Moderna und 855 Impfdosen von Johnson&Johnson zur Verfügung. Laut der Stadt Schweinfurt steht außerdem eine weitere Lieferung an. Auf BR-Anfrage teilte die Stadt Schweinfurt mit, dass Ende letzter Woche alle registrierten Impfwilligen aus Stadt und Landkreis Schweinfurt ihre Erstimpfung erhalten haben.

Das Impfzentrum in Schweinfurt ist von Montag bis Sonntag von 11 bis 19 Uhr besetzt. Auch Menschen, die ihre Erstimpfung nicht im Impfzentrum erhalten haben, können die Zweitimpfung nun im Impfzentrum Schweinfurt bekommen. Die Impfstellen in Gerolzhofen und Werneck bieten das gleiche Angebot ohne Termin an. Darüber hinaus ist seit letztem Freitag ein Impfbus in Stadt und Landkreis Schweinfurt unterwegs, der an verschiedenen Stationen Halt macht. Dafür sucht das Impfzentrum noch Haltepunkte.