Corona-Ticker Unterfranken: Inzidenzwerte leicht gesunken

06.35 Uhr: Inzidenzwerte in Unterfranken leicht gesunken

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) sind die Inzidenzwerte in Unterfranken leicht gesunken. Das ist in sechs von zwölf Regionen der Fall. In zwei Regionen ist der Wert gleich geblieben. Die höchste 7-Tage-Inzidenz weist der Landkreis Rhön-Grabfeld auf. Sie liegt bei 1.779,7. Die Stadt Aschaffenburg hat weiterhin die niedrigste Inzidenz in Unterfranken. Aktuell liegt der Wert bei 1.263,1.

Hier alle unterfränkischen Zahlen im Überblick: