Corona-Ticker Unterfranken: Inzidenzwerte leicht gestiegen

05.15 Uhr: Inzidenzwerte in Unterfranken fast überall gestiegen

Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) sind die Inzidenzwerte in Unterfranken fast überall leicht gestiegen. Die Stadt Schweinfurt hat mit 116,3 unverändert den höchsten Wert in der Region. Alle anderen unterfränkischen Landkreise und kreisfreien Städte liegen unter der 100er-Marke. Der Landkreis Haßberge hat mit 30,9 weiterhin die niedrigste Inzidenz in Unterfranken und liegt als Einziger unter dem Grenzwert von 35. Im Vergleich zum Vortag ist der Wert in acht unterfränkischen Regionen gestiegen, in zwei gesunken und in zwei gleich geblieben.

Hier alle unterfränkischen Zahlen im Überblick: