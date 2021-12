Corona-Ticker Unterfranken: Inzidenzen weiter rückläufig

Die Inzidenzwerte in Unterfranken sind laut RKI weiter leicht rückläufig. Im Vergleich zum Vortag sind sie in sieben Regionen leicht gesunken und in vier gestiegen. Nach einiger Zeit hat der Landkreis Main-Spessart nicht mehr die niedrigste Inzidenz.