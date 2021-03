Corona-Ticker Unterfranken: Impfstelle in Gerolzhofen startet

09.30 Uhr: Polizei löst Corona-Partys in Fürnbach und Faulbach auf

Die unterfränkische Polizei hat in der vergangenen Nacht zwei verbotene Corona-Partys aufgelöst. Am frühen Sonntagmorgen wurde der Haßfurter Polizei eine Feier in einer Hütte am Ortsrand von Fürnbach, einem Ortsteil von Rauhenebrach (Lkr. Haßberge), gemeldet. Die Kontrolle bestätigte den Verdacht. Es konnten insgesamt 23 Jugendliche und Heranwachsende aus den umliegenden Ortschaften festgestellt werden, die sich entgegen der momentan geltenden Regelungen getroffen hatten. Die Feier wurde aufgelöst und die Personen werden dem Landratsamt Haßberge gemeldet, welches über ein Bußgeld entscheiden muss. Samstag gegen 23.00 Uhr wurde die Polizeiinspektion Miltenberg zur einer Corona-Party in Faulbach (Lkr. Miltenberg) gerufen. Die Beamten konnten in einem Partyraum neun Personen aus insgesamt sieben Hausständen feststellen, die weder einen Mund-Nasen-Schutz trugen, noch sich an Abstandsgebote oder sonstige geltende Auflagen und Beschränkungen hielten. Die Feier wurde aufgelöst. Gegen den Gastgeber und seine Gäste wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Betroffenen müssen mit Bußgeldern rechnen.