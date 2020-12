Corona-Ticker Unterfranken: Impfstart in Main-Spessart

06.05 Uhr: Impfstart im Landkreis Main-Spessart

Die 81-jährige Edeltraud Weiglein war die erste Person im Landkreis Main-Spessart, die zum Schutz vor dem Coronavirus geimpft worden ist. Den kleinen Piks nahm sie ganz gelassen und freute sich, so ihren Beitrag zur Bekämpfung von Covid-19 leisten zu können. Weiglein ist Bewohnerin der Otto und Anna Herold Altersheimstiftung in Karlstadt. Die Senioreneinrichtung war zu Beginn der Pandemie eines der ersten betroffenen Pflegeheime in der Region. 70 der gelieferten 100 Impfdosen für den Landkreis Main-Spessart sind in der Heroldstiftung verabreicht worden, verteilt auf 54 Bewohner und 16 Mitarbeiter. Die restlichen Bewohner und Mitarbeiter erhalten die Impfung in den nächsten Tagen.

Das Rote Kreuz hat das Impfteam unterstützt, und die Polizei stand beim Transport des Impfstoffes nach Karlstadt zur Seite. Neben den Verantwortlichen des Impfzentrums, des Klinikums, der örtlichen Heimleitung und Pflegedienstleitung war auch Landrätin Sabine Sitter vor Ort. Sie sagte: "Der Impfbeginn stimmt mich zuversichtlich. Ich bin sehr stolz auf unseren Gemeinsinn und die Impfbereitschaft bei unseren Bürgern. Das Team heute ist sehr gut vorbereitet und geht einfühlsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern um."