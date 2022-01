Corona-Ticker Unterfranken: Drei Regionen über 1000er-Marke

08.30 Uhr: Inzidenz in Landkreis Miltenberg erstmals über 1.000

Im Landkreis Miltenberg ist der Inzidenzwert am Sonntag laut Robert-Koch-Institut (RKI) erneut sprunghaft gestiegen und nun mit 1.001,2 erstmals vierstellig. In der Stadt Würzburg, wo der Wert am Samstag erstmals über 1.000 lag, ist der Wert am Sonntag dagegen wieder auf 920,8 gesunken. In der Hälfte der zwölf unterfränkischen Regierungsbezirke sind die Zahlen im Vergleich zum Vortag angestiegen, in der anderen Hälfte sind sie gesunken. In den Landkreisen Main-Spessart und Rhön-Grabfeld gab es besonders starke Anstiege. Im Landkreis Aschaffenburg ist der Wert weiter gesunken und mit 383,0 weiterhin der niedrigste in Unterfranken.

Hier alle unterfränkischen Zahlen im Überblick: