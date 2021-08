Corona-Ticker Unterfranken: Aschaffenburg über 50

5.20 Uhr: Inzidenzwerte in Unterfranken: Aschaffenburg über 50

Die Stadt Aschaffenburg hat mit 56,3 weiterhin die höchste Inzidenz in Bayern. Sollte der Wert die nächsten Tage auch über 50 liegen, würden in Aschaffenburg ab Donnerstag wieder zusätzliche Corona-Auflagen in Kraft treten – wie Kontaktbeschränkungen oder teilweise eine Testpflicht. Laut den aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) ist die Sieben-Tage-Inzidenz in zwei unterfränkischen Regionen gestiegen, in fünf gesunken und in fünf gleich geblieben. Den niedrigsten Wert weist der Landkreis Rhön-Grabfeld mit 3,8 auf.

Hier alle unterfränkischen Zahlen im Überblick: