Corona-Ticker Schwaben: Jugendliche flüchten vor der Polizei

Montag, 22. Februar 2021

12:33 Uhr: Bürgersprechstunde in Günzburg zum Impfen

Das Landratsamt Günzburg veranstaltet am Dienstagabend eine digitale Sprechstunde. Bürgerinnen und Bürger des Landkreises können über Facebook Fragen zum Thema "Impfen" stellen. Landrat Hans Reichhart und Dr. Gerhard Richter (Chefarzt a.D.) wollen dabei auf die verschiedenen Impfstoffe gegen das Coronavirus eingehen, etwa über deren Wirksamkeit und Anwendung sprechen. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr und dauert etwa eine Stunde. Teilnehmen kann, wer das offizielle Profil des Landrats auf Facebook anklickt. In den Kommentaren können die Bürger dann ihre Fragen hinterlassen

12:22 Uhr: Party von Jugendlichen am Skaterplatz aufgelöst

Am vergangenen Samstagabend hatten sich am Skaterplatz in Langenneufnach (Lkr. Augsburg) etwa 20 bis 30 Jugendliche und junge Erwachsene zu einer Feier versammelt. Als die Polizei eintraf, rannten die Beteiligten in alle Richtungen davon. Anhand der zurückgelassenen Sachen ließen sich die Personalien von einigen der Flüchtigen ermitteln. Sie müssen nun mit Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz rechnen. Die frühlingshaften Temperaturen lockten auch anderswo junge Menschen ins Freie. In Untermeitingen hat am Samstagabend hatte eine Streife eine Gruppe Jugendliche angetroffen. Auch sie versuchten, die Flucht zu ergreifen. Vier Heranwachsende werden nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt.

11:58 Uhr: Waaler Jubiläums-Passion wegen Corona auf 2023 verschoben

Wegen Corona muss die für dieses Jahr geplante Jubiläums-Passion im Ostallgäuer Passionsspielort Waal verschoben werden. Das hat der Vorsitzende der Passionsspielgemeinschaft Waal, Werner Rahn, dem BR bestätigt. Die rund 30 Aufführungen zum 400-jährigen Bestehen der Tradition in der Marktgemeinde sollen nun 2023 stattfinden.

Für den 24. April war die Premiere der für das Jubiläum komplett überarbeiteten Waaler Passion geplant. Ein kleines Jubiläumsfest soll es, sofern das Corona zulässt, trotzdem geben: Im Herbst soll das restaurierte Heimkehrer-Kreuz an der Fassade des Passionsspielhauses wieder aufgehängt und gesegnet werden. Bei dieser Gelegenheit wollen die Waaler auch ihr Gelübde von 1621 erneuern. Vor 400 Jahren hatten die Einwohner des Ostallgäuer Orts geschworen, ein Passions- oder Heiligenspiel regelmäßig aufzuführen, wenn sie von der Pest verschont bleiben. Waal ist damit der älteste und inzwischen der einzige Passionsspielort in Schwaben.

09:02 Uhr: Bürgerbündnis fordert Pläne für Urlaub im Oberallgäu

Wie viele Reisen die Corona-Pandemie in diesem Jahr zulässt und ab wann, das ist alles noch offen. Doch schon heute fragt das Bürgerbündnis Oberallgäu in einem offenen Brief unter anderem an die Ländrätin des Oberallgäus, Indra Baier-Müller, sowie die Bürgermeister von Oberstdorf, Oberstaufen und Bad Hindelang, wie sie die anstehende Sommersaison angehen wollen.

In der vergangenen Sommersaison habe man erkannt, „wie die gesamte Region Allgäu, insbesondere das Oberallgäu, touristisch an seine Grenzen geraten ist“: Die Verkehrs- und Parkplatzinfrastruktur sei regelmäßig überlastet gewesen, Fahrzeuge seien wild in Außenbereichen und Naturschutzgebieten abgestellt und Rettungswege derart blockiert worden, dass Rettungseinsätze mit dem Hubschrauber geleistet werden mussten; Feuerwehren hätten Seitentäler abriegeln müssen, um dem Tagesausflugsverkehr zu begegnen, die Heuernte sei wegen der vielen geparkten Autos be- oder verhindert worden; es sei zu handgreiflichen Auseinandersetzungen zwischen Parkplatzsuchenden gekommen.

In dem Schreiben des Bürgerbündnisses heißt es, man setze nun voraus, dass die vergangenen Monate des Lockdowns genutzt wurden, "um ein Maßnahmenpaket zur Ermöglichung einer maßvollen Wiederaufnahme des Tourismus im Oberallgäu zu entwickeln.“