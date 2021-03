Corona-Ticker Schwaben: Mehr Präsenzunterricht möglich

8.00 Uhr: Mehr Präsenzunterricht in ganz Schwaben möglich

In Schwaben findet wieder Präsenzunterricht für die meisten Schülerinnen und Schüler statt. Auch Jungen und Mädchen der Mittelstufe dürfen wieder in die Klassenzimmer.

In Landkreisen und kreisfreien Städten mit höheren Inzidenzwerten gilt, dass der Mindestabstand von eineinhalb Metern durchgängig und zuverlässig eingehalten werden muss. In Schulen, in denen das nicht möglich ist, findet Wechselunterricht statt. Ausnahmen gelten für die Abschlussklassen. In Regionen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 liegt, dürfen Grundschülerinnen und Grundschüler sogar ohne Mindestabstand in den Klassenzimmern lernen.

Die Regeln gelten unabhängig von der jeweiligen regionalen Corona-Entwicklung für die gesamte Woche bis einschließlich 19. März. Dann werden die Landratsämter und Rathäuser auf Basis der jeweiligen Inzidenzwerte Entscheidungen für die darauffolgende Woche treffen.

Montag, 15. März 2021