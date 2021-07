Corona-Ticker Schwaben: Festival La Strada startet in Augsburg

08.30 Uhr: Künstler-Festival "La Strada" in Augsburg - mit Corona-Regeln

Das Künstler-Festival "La Strada" startet um 18 Uhr (Mittwoch, 28.07.2021) in Augsburg. Neu in diesem Jahr ist eine Konzertreihe mit lokalen und internationalen Live-Bands an den Abenden. Am Willy-Brandt-Platz und am Königsplatz stehen Bühnen, auf denen heute und morgen schon die ersten Auftritte und Konzerte stattfinden. Los geht es heute mit einem Auftritt der Swing-Tanzschule Hep Cat Club.

Von Freitag bis Sonntag sollen tagsüber Clowns, Zauberer, und Jongleure auf den Bühnen ihre Zuschauer begeistern. Ihre Shows sind kostenlos – wegen der Corona-Pandemie gibt es in diesem Jahr aber einige Sonderregeln: Die beiden Bühnen am Königsplatz und am Willy-Brandt-Platz befinden sich jeweils in einem eingezäunten Bereich.

Tagsüber werden nur Besucher eingelassen, die sich über die Luca-App registrieren. Für Erwachsene gilt FFP2-Maskenpflicht, Kinder bis 15 Jahre brauchen medizinische Masken. Die Konzert-Tickets für die Abende kosten 6,50 Euro und sind personalisiert. Die Luca-App braucht man bei den Konzerten deshalb nicht – einen Ausweis sollte man aber dabei haben.

Mittwoch, 28. Juli 2021

09.15 Uhr: Augsburgs 7-Tage-Inzidenz unverändert

Die 7-Tage-Inzidenz im Stadtgebiet Augsburg liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) aktuell bei 19,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Insgesamt hat das Gesundheitsamt der Stadt bisher 18.393 Infektionen mit dem Coronavirus in Augsburg gemeldet. 17.868 Personen gelten als genesen, 405 Personen sind verstorben. Derzeit sind in der Stadt Augsburg 120 Corona-Infizierte registriert. Sieben Personen haben sich binnen des vergangenen Tages neu mit dem Virus angesteckt. (Stand: 8 Uhr, 27.07.21). Gestern waren es drei Neuinfektionen. Vollständig geimpft sind ca. 45 Prozent der gesamten Bevölkerung Augsburgs. Weitere neun Prozent haben die Erstimpfung erhalten, so die Stadt in einer Mitteilung.

Dienstag, 27. Juli 2021

16.30 Uhr: Fünf Infektionen in Wittislinger Pflegeeinrichtung

In der Pflegeeinrichtung „Haus Egautal“ in Wittislingen haben sich fünf Bewohnende mit Covid-19 infiziert. Das teilte das Landratsamt Dillingen am Montag mit. Bei drei Fällen handele es sich dabei um die neuartige Delta-Variante, bei einem weiteren Fall deute eine vorläufige Analyse darauf hin. Bei allen vier Fällen handelt es sich um bereits geimpfte Bewohnerinnen und Bewohner innerhalb einer Wohngruppe und eine nicht geimpfte Mitarbeiterin. Die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner zeigen laut Landratsamt alle nur leichte Symptome. Das Haus nehme seit dem Wochenende tägliche Testungen bei Bewohnern, Mitarbeitern und Besuchern vor.

14.00 Uhr: Schwaben hat zweithöchste 7-Tage-Inzidenz in Bayern

In ganz Schwaben liegt die 7-Tage-Inzidenz nach Angaben des Landesamts für Gesundheit (LGL) bei 14,95 - und ist damit gestiegen. Gestern hatte der Wert bei 14,53 gelegen. Der schwäbische Wert ist der zweithöchste in Bayern und liegt über dem gesamtbayerischen Durchschnitt von 12,86. Die Zahl der gemeldeten Fälle stieg um 29. Weitere Todesfälle registrierte das Landesamt nicht.

Die höchsten Inzidenzwerte unter den Landkreisen und kreisfreien Städten in Schwaben ermittelte das LGL für den Landkreis Dillingen mit 33,14 und den Landkreis Donau-Ries mit 26,16. Die niedrigsten Werte verzeichnete das LGL mit 4,96 im Landkreis Ostallgäu und mit 5,78 in der kreisfreien Stadt Kempten.

12.30 Uhr: 7-Tage-Inzidenz in Augsburg bei 21,7

Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut den aktuellen Berechnungen des Gesundheitsamtes der Stadt Augsburg bei 21,7 (Stand: 8 Uhr). Den Angaben des Robert-Koch-Instituts zufolge wurden 19,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen registriert.

Montag, 26. Juli 2021