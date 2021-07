26.07.2021, 14:15 Uhr

Corona-Ticker Schwaben: 7-Tage-Inzidenz steigt leicht auf 14,95

In Nordschwaben ist die 7-Tage-Inzidenz höher, als im Allgäu. In Augsburg liegt der Wert bei 21,7, dort sind derzeit 117 Menschen infiziert. Alle Entwicklungen in Schwaben im Corona-Ticker.