Corona-Ticker Schwaben: Kein Weihnachtsmarkt in Oberschönenfeld

Mittwoch, 14.10.2020

08:30 Uhr: Weihnachtsmarkt in Oberschönenfeld abgesagt

Der Bezirk Schwaben hat den diesjährigen Weihnachtsmarkt in Oberschönenfeld wegen Corona abgesagt. Das hat der Bezirk am Mittwoch mitgeteilt. Grund dafür seien die Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. "Nach reiflicher Überlegung steht für mich und unser Team der Veranstaltungsorganisation fest, dass das einzigartige Konzept des Weihnachtsmarktes in historischem Ambiente heuer nicht angemessen umgesetzt werden könnte", heißt es in der Mitteilung von Bezirkstagspräsident Martin Sailer. Er fügt hinzu, dass die Gesundheit der Besucher an erster Stelle stehe und er mit Vorfreude und großer Hoffnung auf eine Zeit blicke, in der Veranstaltungen wie "unser wunderschöner Weihnachtsmarkt" wieder stattfinden können.

Dienstag, 13.10.2020

18:45 Uhr: Augsburg überschreitet Corona-Grenzwert

Die Stadt Augsburg hat den Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner überschritten. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 58,05 gestiegen, wie die Stadt Augsburg am Abend mitteilte. Durch diesen Anstieg werden nun die bereits angekündigten verschärften Maßnahmen in Augsburg umgesetzt. Sie gelten ab Mittwoch, 14. Oktober 2020, 0 Uhr bis einschließlich Dienstag, 20. Oktober. Neben der Reduzierung auf jetzt maximal fünf Personen bei Treffen in privaten Räumen und auf privat genutzten Grundstücken (gilt nicht für Familien/Verwandte in gerader Linie) wird vor allem eine ganztägige Maskenpflicht im Freien in bestimmten Bereichen der Innenstadt festgelegt.

10:51 Uhr: Augsburg weiter knapp unter Grenzwert

Das Gesundheitsamt Augsburg meldet elf neue Corona-Fälle, bei neun davon ist die Infektionsquelle (noch) unbekannt. Aufgrund der ermittelten Fälle hat das Gesundheitsamt Quarantänemaßnahmen für acht Schulklassen und eine Kita-Gruppe veranlasst. Betroffene Schulen sind das Holbein-Gymnasium, die Werner-von-Siemens Mittelschule, die Heinrich-von-Buz Realschule, die Maria-Ward-Realschule, die Berufsschule I, die Agnes-Bernauer-Schule, die Grundschule Augsburg-Kriegshaber sowie die Bertolt-Brecht-Realschule. In den vergangenen sieben Tagen wurden 147 Neuinfektionen im Stadtgebiet gemeldet. Das entspricht etwa 49,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

7.51 Uhr: Neue Corona-Regeln in Memmingen

Weil in Memmingen der Grenzwert von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen überschritten wurde, gibt es jetzt neue Einschränkungen. Ab heute dürfen sich im Freien nur noch maximal fünf Personen treffen, die nicht aus dem gleichen Haushalt stammen. Wer für ein privates Fest Räume in einer Gaststätte mietet, darf nur noch mit 25 Personen feiern. Draußen sind Partys mit 50 Gästen erlaubt. Im eigenen Haus oder der eigenen Wohnung rät die Stadt dringend dazu, dass nicht mehr als 25 Personen zusammenkommen. In der Innenstadt darf deshalb zwischen 22 Uhr und 6 Uhr kein Alkohol zum Mitnehmen verkauft werden. Auch für Besuche in Altersheimen und Krankenhäusern gibt es neue Regeln – maximal ein Besucher pro Tag und nur zu festgelegten Zeiten.

Montag, 12.10.2020

10.39 Uhr: Augsburg überschreitet Corona-Warnwert

Die Stadt Augsburg hat den Corona-Warnwert von 35 überschritten. In den letzten sieben Tagen haben sich 49,3 Personen pro 100.000 Einwohnern mit dem Virus infiziert. Allein über das Wochenende meldete die Stadt 93 neue Covid-19-Fälle. Bei 49 infizierten Personen ist die Infektionsquelle noch unbekannt.