Corona-Ticker Schwaben: Kaum Nachfrage nach kostenlosen Masken

12.20 Uhr: Geringe Nachfrage nach kostenlosen FFP2-Masken

Die kostenlosen FFP2-Masken für pflegende Angehörige werden mancherorts offenbar kaum nachgefragt. Von den 1.491 Masken, die die Stadt Donauwörth erhalten hat, wurden bisher 66 abgeholt. Nach welchem Schlüssel die Zahl 1.491 berechnet wurde, ist der Stadt nicht bekannt. Man habe mehrfach auf die kostenlose Maskenausgabe hingewiesen, so eine Sprecherin der Stadt.

In Harburg will Bürgermeister Christoph Schmidt jetzt auch nochmal im Mitteilungsblatt auf die Maskenausgabe hinweisen. Auch in seiner Stadt laufe die Abholung sehr schleppend. Um die Maske zu bekommen, müssen die Berechtigten eine Bescheinigung der Pflegekasse nachweisen. Das sei vielen offenbar zu aufwändig, so Schmidt. Einfacher wäre es gewesen, so der Bürgermeister, wenn man den Kommunen eine Liste mit den Namen der Berechtigten zugeschickt hätte. Dann hätten die Kommunen die Masken an die Personen weiterschicken können.

Im kleinen Ort Marxheim sieht es ähnlich aus. Laut Bürgermeister Alois Schiegg sind dort von 200 Masken 33 abgeholt worden. Zwei Berechtigte hätten sich außerdem noch angekündigt. Je drei FFP2-Masken stellt das Bayerische Gesundheitsministerium für pflegende Angehörige kostenlos zur Verfügung. Die Abgabe der Masken erfolgt durch die Kommunen.

Mittwoch, 10. Februar 2021

17 Uhr: Besuchsverbot im Kreis-Seniorenwohnheim St. Martin im Unterallgäu aufgehoben

Das Gesundheitsamt am Landratsamt Unterallgäu hat das Besuchs- und Aufnahmeverbot im Kreis-Seniorenwohnheim St. Martin in Türkheim aufgehoben, das hat das Landratsamt mitgeteilt. Demnach sind die jüngsten Reihentests bei Bewohnern und Mitarbeitern negativ ausgefallen. Inzwischen sei auch keiner der Seniorenheim-Bewohner mehr im Krankenhaus. Personal und Bewohner werden laut Landratsamt weiterhin regelmäßig getestet.

15.30 Uhr: NGG fordert Mindest-Kurzarbeitergeld von 1200 Euro

Vor dem morgigen Bund-Länder-Treffen zur weiteren Corona-Politik geht die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten in die Offensive und fordert für die Beschäftigten der Gastronomie und Hotellerie ein Mindest-Kurzarbeitergeld von 1.200 Euro. Angesichts weiterhin geschlossener Restaurants, Cafés und Hotels spricht die NGG von einer wachsenden Notlage der Beschäftigten. Die Gewerkschaft geht davon aus, dass die aktuellen Schließungen ähnlich gravierende Auswirkungen haben wie der Lockdown im Frühjahr 2020 vergangenen Jahres.

Damals meldeten allein im Ostallgäu fast 330 Betriebe aus dem Gastgewerbe Kurzarbeit an – davon betroffen: knapp 2.300 Beschäftigte in der Küche, im Service und in der Hotellerie. Im Oberallgäu gingen Zweidrittel der Gastrobetriebe (516) in die Kurzarbeit, und mit ihnen mehr als 4.000 Angestellte.

Die NGG fürchtet, dass sich die Lage vieler wegen der ohnehin niedrigen Löhne und fehlenden Trinkgeldern dramatisch zuspitzen könnte. Zusammen mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi habe man deshalb Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Koalitionsspitzen in einem offenen Brief aufgefordert, ein branchenübergreifendes Mindest-Kurzarbeitergeld in Höhe von 1.200 Euro pro Monat einzuführen. Außerdem wurde eine Online-Petition zum Mindest-Kurzarbeitergeld gestartet.

14.30 Uhr: Tourismusregion Günzburg: Gewerkschaft fordert Mindest-Kurzarbeitergeld

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) warnt davor, dass ein Großteil der Beschäftigten der Gastronomie im Landkreis Günzburg im zweiten Lockdown nicht über die Runden kommt und fordert ein Mindest-Kurzarbeitergeld von 1.200 Euro pro Monat. Weil während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 bereits 70 Prozent aller Gastronomie-Betriebe im Landkreis Kurzarbeit anmelden mussten, rechnet die Gewerkschaft heute mit ähnlich vielen Betroffenen wie damals.

Weil der Lockdown für die Gastronomie und Hotellerie schon seit November besteht, wüssten viele Beschäftigte nicht mehr, wie sie ihre Miete bezahlen sollen: „Ihre letzten Reserven sind längst aufgebraucht. Und es könnten noch Monate vergehen, bis Hotels und Gaststätten wieder öffnen“, sagt Tim Lubecki, NGG-Geschäftsführer für Schwaben. Mit der Forderung nach dem Mindest-Kurzarbeitergeld hat sich die NGG zusammen mit der Gewerkschaft Verdi mit einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel gewandt.

14.20 Uhr: Schlösserverwaltung zieht gemischte Bilanz des Corona-Jahres 2020

Die Bayerische Schlösserverwaltung zieht Bilanz für das vergangene Jahr – und vermeldet ein Minus bei den Besuchern von 70 Prozent. Für Schloss Neuschwanstein bedeutet das: Im vergangenen Jahr wurden gut 290.000 Gäste (290.240) gezählt; im Jahr davor (2019) waren es knapp 1,5 Millionen (1.437.455). Die Residenz in Kempten besuchten im Corona-Jahr knapp 7.100 Menschen (7.099), im Jahr davor waren es mehr als 12.000 (12.135). In einer Mitteilung resümiert die Schlösserverwaltung, dass das Jahr zwar mit einem deutlichen Besucher-Minus abgeschlossen wurde; aber die coronabedingte Zwangspause „ein Plus an Aufmerksamkeit durch Restauratoren und Denkmalpfleger“ bedeutete. Sie hätten diese Zeit intensiv genutzt.

So kamen die Restaurierungsarbeiten in den Prunkräumen von Schloss Neuschwanstein deutlich schneller voran: Arbeiten, die ursprünglich für die besucherfreien Nachtstunden geplant waren, wie etwa die Pflege und Restaurierung der Parkettböden oder der Türen in den Schauräumen, wurden tagsüber und somit auch kostengünstiger erledigt, heißt es in der Mitteilung. Bei der Restaurierung von Böden konnte viel Zeit eingespart werden, ebenso bei den Arbeiten an der Haupttreppe. Das lärmende Absaugen von Wand- und Deckenflächen musste nicht mit Führungen abgestimmt werden und habe so ohne Unterbrechungen schnell beendet werden können. Deshalb kommt die Schlösserverwaltung zu dem Schluss, dass die erzwungene Schließung auch positive Seiten hat, von denen die Besucherinnen und Besuchern nach der Wiederöffnung profitierten.

14.15 Uhr: Im Oberallgäu ist jetzt ein Impfbus unterwegs

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat heute Vormittag in Sonthofen den neuen Impfbus für das Oberallgäu in Betrieb genommen. Dabei warb er für die Idee, im Kampf gegen die Corona-Pandemie auch auf diese rollenden kleinen Impfzentren zu setzen: „Impfbusse sind eine gute Ergänzung zu unseren bayernweit 100 Impfzentren. Inzwischen wissen wir bereits von mindestens drei Orten, an denen solche rollenden Impfzentren eingesetzt werden.“

Landrätin Indra Baier-Müller (FW) sieht in dem Impfbus ein wichtiges Mittel, um die impfwilligen, aber weniger mobilen Menschen im Landkreis gut zu erreichen. Der ehemalige Linienbus wurde in den vergangenen Wochen u.a. von Kräften des THW zu einem Impfbus umgerüstet. Die Mitarbeiter des Impfzentrums planen künftig die Routen und organisieren die Termine. Holetschek betont: „Meine Botschaft an die Menschen vor allem im ländlichen Raum ist: Wir lassen niemanden allein!“ Die Kosten für den Impfbus übernimmt laut Mitteilung des Gesundheitsministeriums der Freistaat.

Dienstag, 8. Februar 2021

17.23 Uhr: Landkreis Augsburg erstattet Bedürftigen Fahrtkosten zum Impfzentrum

Das Landratsamt hat angekündigt, Menschen die existenzsichernde Sozialhilfeleistungen erhalten, Fahrtkosten ins Impfzentrum zu erstatten, wenn ihnen kein Auto zur Verfügung steht, sie den öffentlichen Nahverkehr wegen ihrer körperlichen Konstitution nicht nutzen können und sie auch sonst keine Möglichkeit haben, das Impfzentrum beispielsweise durch Unterstützung ihrer Familien, Bekannten oder Freunde zu erreichen. Die Leistungsberechtigten müssen hierfür die entsprechenden Belege und eine Kopie ihres Impfnachweises gemeinsam mit dem ihnen in Kürze zugesandten Antrag auf Fahrkostenerstattung beim Fachbereich Soziale Leistungen des Landratsamtes Augsburg einreichen.

17.05 Uhr: Drei weitere Todesfälle in Schwaben

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit meldet drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona und 65 Neuinfektionen seit gestern. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt damit laut Landesamt aktuell bei 60,86. Insgesamt sind nach den Zahlen des Landesamts bislang 1.321 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben, infiziert haben sich bisher 54.813 Menschen.

16.20 Uhr: Britische Corona-Mutante im Landkreis Günzburg nachgewiesen

Im Landkreis Günzburg ist in zwei Fällen die britische Corona-Mutante bestätigt worden, das hat das Landratsamt Günzburg mitgeteilt. Es handelt sich laut Landratsamt um die gleiche Mutante, die unter anderem in den Landkreisen Dillingen und Neu-Ulm nachgewiesen worden ist. Die beiden Infizierten seien in häuslicher Isolation, hieß es. Sämtliche Kontaktpersonen der Infizierten seien negativ auf das Corona-Virus getestet worden. Bevor die Quarantäne der beiden Isolierten augehoben wird, sollen die Kontaktpersonen noch einmal getestet werden. Außerdem untersuchen Experten nach Angaben des Landratsamts nunmehr sämtliche positiven Proben aus dem Landkreis Günzburg routinemäßig auf Mutationen hin, um weitere Informationen über die Verbreitung der mutierten Variante des Corona Virus zu erhalten.

14.40 Uhr: Gautrachtenfest 2021 in Altusried wegen Corona abgesagt

Zwei Trachtenvereine im Allgäu, einer aus dem Oberallgäu, einer aus dem Unterallgäu, hätten in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen gemeinsam feiern wollen – auf dem 87. Gautrachtenfest. Doch die Feier wird ausfallen, das teilts das Landratsamt Oberallgäu heute mit. Landrätin Indra Baier-Müller habe mit den Verantwortlichen des Altusrieder Trachtenvereins „Die Koppachtaler“ gesprochen, gemeinsam habe man sich dazu entschlossen, die für den Juni geplante Veranstaltung coronabedingt abzusagen. Das Risiko einer kurzfristigen Absage und den damit verbundenen Kosten sei zu groß.

Bereits seit mehreren Jahren hatten die Altusrieder gemeinsam mit dem benachbarten Trachtenverein „D’Allgäuer“ Bad Grönenbach das Fest vorbereitet. Landrätin Baier-Müller nutzt die Absage auch zur Kritik an der nach ihrer Ansicht schleppend anlaufenden Impfkampagne. „Eine wirkliche Verbesserung der Situation wird es erst dann geben, wenn eine große Zahl der Menschen in Deutschland ein Angebot zur Impfung bekommen hat“, so Baier-Müller. In vier Monaten sei dies aber aufgrund der bekannten Probleme nicht realistisch. Es ist das zweite Gautrachtenfest, das coronabedingt abgesagt wird. Im vergangenen Jahr traf es das Fest zum 100-jährigen Bestehen „D’Allgäuer“ Waltenhofen.

14.30 Uhr: Museum Hofmühle in Immenstadt nutzt Corona-Pause

Die coronabedingte Zwangspause hat das Museum Hofmühle in Immenstadt nach eigenen Angaben tatkräftig genutzt: In den vergangenen Wochen wurde eine komplette Schusterwerkstatt in den Räumen des Museums neu aufgebaut. Schon vor einem Jahr habe man die Werkstatt des Gunzesrieder Schuhmachermeisters Josef Guggenmoos samt Möbeln, Werkzeug und Schuhleisten erworben und in die Depots eingelagert. Besonders stolz sind die Museumsmacher, dass auch viele kleine Details wie verschiedenste Nägel, Garne und Zwirnrollen, Fläschchen mit Maschinenöl, das Auftragsbuch und sogar fertige Schuhe im Museum präsentiert werden können, sobald die Häuser wieder öffnen dürfen. Guggenmoos betrieb die Werkstatt bis Mitte der 1960er-Jahre im Hauptberuf, später reparierte und fertigte er dort bis 1999 Schuhe im Nebenerwerb.

14.23 Uhr: IHK fordert Öffnungsperspektive für Geschäfte und Gastronomie

Die Wirtschaft in Bayerisch-Schwaben steht vor einem weiteren Krisenjahr, warnt die IHK Schwaben und verweist auf die aktuelle Konjunkturumfrage. "Viele Unternehmen stehen mit dem Rücken zur Wand", sagt IHK-Präsident Dr. Andreas Kopton. Gleichzeitig sinke die Akzeptanz für das Krisenmanagement der Politik. Während sich die Industrie und die Bauwirtschaft robust zeigten, würden Reise- und Gastgewebe sowie Einzelhandel immer weiter abgehängt. Kopton fordert, dass die Politik endlich die Diskussion über eine konkrete Öffnungsperspektive zulassen muss. Zum Jahresbeginn ist der IHK-Konjunkturindex deutlich gesunken. Der Index ist ein Gradmesser für die wirtschaftliche Entwicklung. Er gibt an, wie die Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage und Erwartungen beurteilen. Im Herbst war der Wert auf 109 Punkte gestiegen, nun der erneute Rückgang auf 100 Punkte.

Montag, 7. Februar 2021