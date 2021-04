Corona-Ticker Schwaben: IHK Schwaben unterstützt Corona-Tests

9.55 Uhr IHK Schwaben unterstützt Mitglieder beim Corona-Schutz

Der Schutz vor Corona sei ein bedeutendes Thema für die Unternehmen, so Thomas Schörg, Sprecher der IHK Schwaben. Kein Unternehmen wolle, dass Mitarbeiter krank werden. Daher seien auch schon viele Mitgliedsunternehmen dabei, ihre Angestellten zu testen. Einer Umfrage des DIHK zufolge, an der sich die IHK Schwaben im März beteiligt hat, testet die Hälfte der Unternehmen bereits oder hat es vor. Die andere Hälfte verfolge noch keine Teststrategie. Für die Unternehmen stelle der Test von Mitarbeitern eine Herausforderung dar, so Schörg. Je nachdem, welcher Test durchgeführt werden solle, brauche es Fachpersonal. Dazu komme der Verwaltungsaufwand hinterher, da die Testergebnisse erfasst, dokumentiert und kommuniziert werden müssen.

Die Bereitschaft seitens der Unternehmen, einen Beitrag zum Schutz vor Corona zu leisten sei Schörg zufolge hoch. Die Unternehmen würden allerdings auch unter dem Coronakrisenmanagement der Politik leiden. Laut Thomas Schörg habe man in der Wirtschaft das Gefühl, man müsse ausbaden, was die Politik versäumt hat: das Impfen, das Testen, und das Nachverfolgen.

Dienstag, 6. April 2021

18.50 Uhr: Ruhige Ostertage in Schwaben und Allgäu

Das Osterwochenende verlief in Schwaben weit ruhiger und unaufgeregter als befürchtet. Besonders im Allgäu hatte die Polizei im Vorfeld mit großem Andrang gerechnet und das Personal rund um die Feiertage deutlich aufgestockt. Doch das Gegenteil trat ein: So lag die Parkplatz-Auslastung etwa in Pfronten oder Füssen bei lediglich zehn bis maximal 50 Prozent. Der Ostersonntag sei bei weitem nicht so besucherstark gewesen wie befürchtet, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Südwest. Selbst an Hotspots wie Schloss Neuschwanstein oder dem Hopfensee hielt sich der Andrang in Grenzen, die Spaziergänger zeigten, angesichts der hohen Corona-Inzidenz im Ostallgäu, zudem Verständnis für die Maskenpflicht.

15.05 Uhr: In Schwaben 266 neue Ansteckungen mit Corona

In Schwaben sind seit gestern 266 neue Ansteckungen mit dem Corona-Virus bekannt geworden. Das geht aus Zahlen des Landesamts für Gesundheit hervor. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Regierungsbezirk nun bei 146,04. Seit dem Ostersonntag ist außerdem eine Person an oder mit dem Corona-Virus gestorben.

Montag, 5. April 2021