Corona-Ticker Schwaben: Augsburg ändert Masken-Regeln für Radler

Montag, 11.01.2021

07.00 Uhr: Busse und Trams in Augsburg weiter im Ferienfahrplan

Auch nach dem Ende der Weihnachtsferien fahren Busse und Straßenbahnen in Augsburg weiter nach dem Ferienfahrplan. Laut den Stadtwerken verkehren die Straßenbahnen voraussichtlich bis Ende Januar tagsüber allerdings im Zehn-Minuten-Takt. Für Busse gilt der 15-Minuten-Takt.

Damit Berufstätige zur Arbeit oder nach Hause kommen, fahren Trams und Busse trotz Ausgangssperre auch nach 21 Uhr. Der Nachtbus dagegen bleibt eingestellt.

06.30 Uhr: Neue Masken-Regeln für Radfahrer in Augsburg

Ab heute gilt die Maskenpflicht in Augsburg für Radfahrer in bestimmten Bereichen der Maskenzonen nicht mehr. Wie die Stadt Augsburg mitteilte, müssen Radler Mund und Nase nur noch auf Gehwegen mit dem Zusatzzeichen "Radfahrer frei", auf gemeinsamen Geh- und Radwegen, in Fußgängerzonen und in verkehrsberuhigten Bereichen tragen. Des Weiteren gilt die Pflicht in den naturnahen Bereichen beidseitig der Wertach, am Kuhsee und am Hochablass.

Zur Begründung heißt es von der Stadt, dass in diesen Bereichen eine enge Begegnung mit anderen Menschen und daher eine Infektion mit dem Coronavirus bzw. eine Übertragung des Virus möglich sei. Die Stadt Augsburg reagiert damit auf die massive Kritik von Radlern. Diese hatten die seit Jahresbeginn geltende generelle Maskenpflicht für alle Fahrrad- und E-Scooter-Fahrer in den Maskenzonen als gefährlich verurteilt, da Brillen beschlagen könnten.

6.00 Uhr: Impftermine im Ostallgäu und Kaufbeuren möglich

Im Ostallgäu und der kreisfreien Stadt Kaufbeuren können ab heute Termine für die Corona-Impfung vereinbart werden. Allerdings gilt das nur für Bürgerinnen und Bürger, die einer Gruppe mit der höchsten Priorität angehören – etwa Menschen über 80.

Die Terminvereinbarung ist über ein Online-Formular auf www.brk-ostallgaeu.de oder telefonisch von 8 bis 16 Uhr möglich (Impfzentrum Marktoberdorf: 08342/911990, Impfzentrum Kaufbeuren: 08341/9082351). Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben, werden per Brief über die Möglichkeit zur Terminvereinbarung informiert.

Um längere Wartezeiten zu vermeiden, bittet das Landratsamt diejenigen, die nicht zur Gruppe mit der höchsten Priorität gehören, auch nicht nach einem Termin zu fragen und nicht in eines der Impfzentren zu kommen.