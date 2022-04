Corona-Ticker Oberpfalz: Zahl der stationären Patienten sinkt

14.48 Uhr: Zahl der stationären Patienten in der Nordoberpfalz sinkt

In den vergangenen Tagen sind die Belegungszahlen mit Corona-Patienten in den Häusern der Kliniken Nordoberpfalz (KNO) in Weiden und Tirschenreuth gesunken. Laut einer Pressemitteilung der KNO werden insgesamt 100 Corona-Patienten auf den Normalpflegestationen und neun Corona-Patienten intensivmedizinisch behandelt.

Ab sofort soll an den KNO der Impfstatus für Besuche nicht mehr entscheidend sein, es muss jedoch weiterhin ein tagesaktueller Test vorleget werden. Auch die FFP2-Maskenpflicht gilt weiterhin. Patienten dürfen täglich weiterhin nur von einer Person besucht werden, die beim Eintritt in das Haus ein Registrierungsformular ausfüllen muss.