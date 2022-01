Corona-Ticker Oberpfalz: Wieder Demos rund um Corona

6.30 Uhr: Wieder Demos rund um Corona

An Corona-Protesten haben sich auch am Sonntagabend wieder mehrere hundert Menschen in der Oberpfalz beteiligt. Nach Angaben der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums der Oberpfalz gab es die größte Versammlung in Erbendorf im Landkreis Tirschenreuth mit etwa 480 Teilnehmern. 290 Menschen waren es in Roding im Landkreis Cham, etwa 90 in Steinberg am See im Landkreis Schwandorf. Dazu gab es laut Polizei mehrere kleinere Demonstrationen mit jeweils bis zu 50 Teilnehmern.