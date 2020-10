Corona-Ticker Oberpfalz: Weiden mit Grenzwert über 100

17:45 Uhr: Theatervorstellungen abgesagt: Ensemble lässt sich testen

Das Landestheater Oberpfalz sagt zwei für heute und morgen geplante Vorstellungen des Dramas "Cyrano de Bergerac" ab. Ein Ensemblemitglied habe eine Risikobegegnung gehabt, teilte das Theater mit. Daraufhin hätten sich alle Schauspielerinnen und Schauspieler auf Corona testen lassen. Weil noch nicht alle Ergebnisse vorliegen, habe man sich zu Schutz der Mitarbeiter und der Gäste entschlossen, die für Freitag und Samstag geplanten Vorstellungen abzusagen.

17:00 Uhr: Landkreis Tirschenreuth überschreitet Inzidenzwert 50

Zahlreiche neue Corona-Infektionen haben im Landkreis Tirschenreuth am Freitag für eine Überschreitung des Grenzwerts 50 bei der Sieben-Tage-Inzidenz geführt. Nach Angaben des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit (LGL) liegt der Inzidenzwert jetzt bei 56,9 Neuinfektionen pro100.000 Einwohner. Der Landkreis Tirschenreuth hat nach eigenen Angaben eine Allgemeinverfügung erlassen, sie gilt ab Samstag und richtet sich nach den neuen, strengeren Corona-Regeln, die am Donnerstag für das Land Bayern beschlossen worden sind.

15:22 Uhr: Corona Teststation am Chamer Volksfestplatz zieht um

Die mobile Corona-Teststation am Volksfestplatz in Cham zieht ins Gebäude des Bayerischen Kreuzes. Wie das Landratsam Cham am Freitag mitteilt, nimmt die Teststation am Samstag (17.10.) den Betrieb im Kreisverband Cham in der Further Straße auf. Die mobile Teststation befindet sich in Sichtweite gegenüber vom Volksfestplatz. Weiterhin bleibt auch das stationäre Testzentrum in der Osserstraße 22 bestehen.