Corona-Ticker Oberpfalz: Sonderimpfaktion in Amberg

6.15 Uhr: "Click & Meet" ohne Test in Weiden

In der Stadt Weiden kann ab heute ohne vorherigen Coronatest mit Termin ("Click & Meet") eingekauft werden. Wie die Stadt am Sonntag mitteilte, könne dies aufgrund des Inzidenzwerts von 95,9 (Stand Sonntag) ab Montag im Einzelhandel angeboten werden.

Dies bleibe so, bis der Wert von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten werde, so die Stadt. Erst dann müsste eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen werden. Laut aktuellen RKI Zahlen vom Montag liegt die 7-Tagesinzidenz in Weiden bei 98,3.

6.10 Uhr: Schule öffnet nur im Kreis Neumarkt

Im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz werden heute die Schulen zum Präsenzunterricht öffnen. Damit ist der Landkreis der einzige in der Oberpfalz. Grund: Am Freitag, der für die Regelung an Schulen immer als Stichtag gilt, lag der 7 Tages-Inzidenz-Wert pro 100.000 Einwohner unter 100. Deshalb gelten die Regelungen für alle Jahrgangsstufen von Montag ab (12.04.2021) bis zum kommenden Freitag (18.04.2021).

Und zwar auch dann, wenn im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz die 7-Tage-Inzidenz innerhalb dieser Woche den Wert 100 überschreitet, teilte das Landratsamt am vergangenen Freitag mit. Kommenden Freitag werde die Situation neu bewertet. Aktuell liegt die 7-Tages-Inzidenz laut RKI tatsächlich wieder knapp über hundert Fälle pro 100.000 Einwohner (103,3 Stand Montag).

6 Uhr: Sonderimpfaktion in Amberg

In der Stadt Amberg und dem Landkreis Amberg-Sulzbach werden ab kommenden Mittwoch vier Tage lang Impfungen für alle Stadt- und Landkreisbürger ab 18 Jahren angeboten. Wie das BRK Sulzbach-Rosenberg auf seiner Facebookseite mitteilt, könne jeder eine Impfung mit Astrazeneca bekommen - solange der Vorrat reicht. Die Priorisierung sei damit für diesen Impfstoff bis Samstag außer Kraft gesetzt.

Zur Verfügung stehen für diese Aktion 5.390 Impfstoffdosen, heißt es. Termine können ab sofort online vereinbart werden. Die Vergabe der Termine erfolgt so lange der Impfstoff-Vorrat reicht. An der Aktion beteiligen sich die beiden BRK-Impfzentren in Amberg und Sulzbach-Rosenberg sowie die neuen Impfstationen in der Kennedyschule in Amberg und der Helmut-Ott-Halle in Auerbach.