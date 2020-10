Corona Ticker Oberpfalz: Regensburg erneut über Signalwert

15:15 Uhr: Stadt Amberg weiter mit erhöhtem Warnwert

In der Stadt Amberg wird auch am Samstag den Corona-Warnwert von 35 bei der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz überschritten. Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit (LGL) wurden in Amberg innerhalb einer Woche 40,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert. In allen anderen Landkreisen und Städten in der Oberpfalz ist das Infektionsgeschehen derzeit unauffällig. Der Inzidenzwert liegt überall unter 35.

10:33 Uhr: Tschechien meldet mehr als 8.600 neue Corona-Fälle

Im Nachbarland Tschechien steigen die Corona-Infektionszahlen weiter stark an. Zuletzt wurden den Behörden 8.618 neue Fälle binnen eines Tages gemeldet - knapp 3.300 mehr als am Vortag. Es ist der vierte Tagesrekord in Folge. Ab Montag müssen in Tschechien, das knapp 10,7 Millionen Einwohner hat, Theater, Kinos, Museen, Galerien und Sportstätten für zunächst zwei Wochen schließen.