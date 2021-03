Corona-Ticker Oberpfalz: Polizei löst Party in Weiden auf

9.40 Uhr: Polizei löst Party in Weiden auf

In Weiden haben am Sonntag Beamte der Polizeiinspektion eine Party in einem Mehrfamilienhaus in der Weidener Innenstadt auflösen müssen. Wie die Polizei mitteilt, hatten sich vier Personen aus unterschiedlichen Hausständen getroffen und gegen 22.30 Uhr laut gefeiert. Alle vier Personen werden wegen eines Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt. Kurze Zeit später mussten die Polizei erneut eingreifen. An einer Bushaltestelle trafen die Beamten zwei Männer kurz vor 23 Uhr an. Beide Männer tranken Bier. Auch sie erhalten jetzt eine Anzeige.