Corona-Ticker Oberpfalz: Passion in Tirschenreuth wieder 2022

Nach Corona-Absage im Frühjahr: Tirschenreuther Passion findet nun 2022 statt

Die Aufführung der "Neuen Tirschenreuther Passion" wird verschoben und soll nun im Frühjahr 2022 stattfinden. Laut aktueller Corona Hygiene Vorschriften soll unter anderen der Abstand zwischen den Schauspielern auf der Bühne mindestens 1,50 m betragen, diese und weitere Regeln haben dazu geführt, die Passion zu verschieben, so teilt es die Stadt Tirschenreuth mit.

Die Gesundheit der Menschen habe oberste Priorität, so Bürgermeister Franz Stahl am Freitag. Die genauen Aufführungstermine für 2022 stehen noch nicht fest, sicher werden diese aber wieder in den Monaten März und April liegen. Das Team der Passion 2020 bleibt auch weiterhin bestehen.

Die neue Tirschenreuther Passion hätte eigentlich im März 2020 Premiere gefeiert und musste Corona-bedingt abgesagt werden. Die nächste Aufführung der Passion ist dann für 2025 vorgesehen.