Corona-Ticker Oberpfalz: Offene Impftermine im Landkreis Cham

16.00 Uhr: Offene Impftermine im Landkreis Cham

Im Landkreis Cham stehen in dieser Woche noch mehr als 500 freie Impftermine zur Verfügung. Das hat das Landratsamt am Mittag mitgeteilt. Für die kommende Woche gibt es demnach insgesamt noch über 160 freie Termine. Aktuell sind im Landkreis Cham 69,3 Prozent der Menschen erstgeimpft. Am Dienstag, 21. Dezember, werden im Impfzentrum Roding und am Dienstag, 28. Dezember, in den Impfzentren Roding und Bad Kötzting erneut Familien-Impftage für Kinder von 5 bis 11 Jahren angeboten. Einen dritten Termin gibt es in beiden Impfzentren am 8. Januar.