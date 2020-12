Corona-Ticker Oberpfalz: Mangel an Pflegekräften in Schwandorf

5.50 Uhr: Erneuter Mangel an Pflegekräften in Schwandorf

In der Seniorengemeinschaft Haus Sonnenblume in Schwandorf sind neun von elf Bewohnern positiv auf das Corona-Virus getestet. Wegen Ausfällen bei der betreuenden ambulanten Intensivpflege, die ebenfalls auf Corona zurückzuführen sind, musste am Sonntag, den 27.12., die Führungsgruppe Katastrophenschutz eintreten, um die Versorgung der Bewohner zu sichern.

Dabei werden dringend weiterhin Pflegekräfte gesucht. Personen, die die Einrichtung unterstützen können, sollen sich bei der Heimaufsicht per Mail (heimaufsicht@landkreis-schwandorf.de) oder Telefon (09431 471 386) melden.

Für die Nacht von Sonntag auf Monat wurde die Versorgung mit zwei Kräften der Johanniter sichergestellt. Mit der Frage, wie es heute Abend weitergeht wird sich das Landratsamt im Laufe des Tages beschäftigen.

5.30 Uhr : Impfstart in der Oberpfalz offenbar erfolgreich angelaufen

Die Impfkampagne gegen das Coronavirus hat gestern begonnen. Zunächst werden Senioren, Pflege-Mitarbeitende und medizinisches Personal geimpft. Bisher gibt es noch keine Meldungen über Verzögerungen und Zwischenfälle in der Oberpfalz.