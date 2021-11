Corona-Ticker Oberpfalz: Drittimpfungen im Kreis Cham

11.32 Uhr: Drittimpfungen an Impfzentren im Kreis Cham

Auch der Landkreis Cham bietet ab sofort Drittimpfungen in seinen beiden Impfzentren in Roding und Bad Kötzting an. Voraussetzung wie überall: die Zweitimpfung sollte mindestens 6 Monate her sein außer beim Einmal-Impfstoff Johnson and Johnson, wo schon länger eine deutlich frühere Nachimpfung empfohlen wird. Wer sich seine Booster-Impfung abholen will, sollte sich jedoch vorher unbedingt einen Termin in den Impfzentren geben lassen, so die Pressestelle des Landratsamts Cham. Vom Alter her gibt es keine Reihenfolge, die eingehalten werden muss. Jeder, der es möchte und den nötigen Abstand zur letzten Impfung hat, kann die Drittimpfung kostenlos bekommen. Der Landkreis Regen hatte gestern Nachmittag angekündigt, dass in seinem Impfzentrum im Regener Einkaufspark ab sofort Drittimpfungen für Erwachsene möglich sind. In Regen geht das ohne vorherige Terminanmeldung. Nötig sind nur Ausweis und Impfpass beziehungsweise ein anderer Nachweis der letzten Impfung gegen Covid-19.

07:00 Uhr: Elf Corona-Tote in Regensburger Seniorenheim

In einem Regensburger Altenheim sind im Oktober elf Bewohner mit oder an Covid-19 gestorben. Das Gesundheitsamt Regensburg bestätigte auf BR-Anfrage einen entsprechenden Bericht der Mittelbayerischen Zeitung. Demnach waren alle elf Todesopfer im Deutschordenshaus St. Ägid in der Altstadt vollständig geimpft. Der Chef des Gesundheitsamtes Bernhard Edenharter wies aber darauf hin, dass sie zum Teil an schweren Vorerkrankungen gelitten hätten. Insgesamt waren von den bisher 162 in diesem Jahr in Stadt und Landkreis Regensburg an und mit Covid-19 Verstorbenen 15 Personen vollständig geimpft, teilte das Gesundheitsamt Regensburg auf Anfrage mit. Derzeit werden laut Gesundheitsamt aus sieben Seniorenheimen in Stadt und Landkreis Regensburg positive Coronafälle gemeldet. Weitere Informationen gab das Gesundheitsamt auf BR-Anfrage zunächst nicht heraus.