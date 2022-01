Corona-Ticker Oberpfalz: Turmtheater sagt alle Vorstellungen ab

11.45 Uhr: Turmtheater sagt alle Vorstellungen ab

Das Turmtheater Regensburg hat bis Ende Januar alle Vorstellungen abgesagt. Da die maximale Zuschauerauslastung von 25 Prozent weiterhin nicht überschritten werden dürfe, sei es nicht möglich, das Theater wieder zu öffnen, teilte das Haus am Montag mit. Man versuche, Ersatztermine für die verschobenen Vorstellungen zu finden.

Das Turmtheater ist eigentlich in der Regensburger Altstadt zuhause. Wegen der Abstandsregeln war das kleine Haus seit Beginn der Pandemie aber nicht mehr bespielbar. Deswegen zog das Theater im vergangenen Jahr um und nutzte in ein leerstehendes Gartencenter als Interimsspielstätte, in dem deutlich mehr Platz für Zuschauer ist. Seit Einführung der 25-Prozent-Regel ruht allerdings auch hier der Spielbetrieb.