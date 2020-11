Corona-Ticker Oberpfalz: Kulturgenuss auf der Couch

09.41 Uhr: Wird Corona-Infektionsrisiko an Schulen überschätzt?

Das Risiko, dass sich Schulkinder unbemerkt mit dem Coronavirus infizieren und es weitertragen, ist möglicherweise deutlich geringer als angenommen. Das legt eine Datenanalyse der Regensburger Hedwigsklinik in Zusammenarbeit mit anderen bayerischen Kinderkliniken nahe. Hinweise auf eine hohe Dunkelziffer unter Kindern habe die Auswertung nicht ergeben, sagte Matthias Keller von der Kinderklinik Dritter Orden in Passau. Das Fazit der Ärzte: Die Ansteckungsgefahr an Schulen werde überschätzt.Im Schnitt war nur ein halbes Prozent der getesteten Kinder und Jugendlichen positiv. Außerdem, so die Annahme, dürften sie sich außerhalb der Schulen angesteckt haben. Im ausgewerteten Zeitraum lagen allerdings auch die Sommer- und Herbstferien. Für die Studie wurden Daten von mehr als 110.000 jungen Patienten ausgewertet, die seit Juli in deutschen Kinder- und Jugendkliniken routinemäßig auf Corona getestet wurden.

08.35 Uhr: Couch-Kulturwoche gegen Corona-Blues

Der Landkreis Neustadt/Waldnaab bietet ab heute eine Couch-Kulturwoche per Facebook an. Jeden Tag gibt es regionalen und digitalen Kulturgenuss direkt vom Sofa aus zu verfolgen. Auf der Facebook-Seite von "new-perspektiven" können die Auftritte jeweils ab 19 Uhr live angesehen werden (https://www.facebook.com/newperspektiven). Am Montag ist Sopranistin Laura Demjan mit Cembalo-Begleitung zu hören. Am Dienstag gibt es Theater von Doris Hofmann vom Landestheater Oberpfalz. Am Mittwoch wartet eine Produktions-Session, wie Hip-Hop-Tracks entstehen - von Georg Bäumler und Max Janner. Am Donnerstag liest die Autorin Nicola Alfa aus ihrem Fantasy-Roman und am Freitag gibt es Tina Trummer, bekannt aus "The Voice of Germany" mit ihren Interpretationen bekannter Hits.

06.57 Uhr: Platzverweise bei Sonntags-Demonstrationen in Regensburg

Die Polizei hat bei den Versammlungen von Kritikern der aktuellen Corona-Beschränkungen und Gegendemonstranten am Sonntag in Regensburg keine größeren Störungen verzeichnet. Das teilte das Polizeipräsidium der Oberpfalz mit. Unter anderem hatte es am Nachmittag einen "Schweigemarsch" mit 50 Teilnehmern gegeben, zu einer Kundgebung am späteren Abend auf dem Dultplatz kamen letztlich 130 Menschen. Gegendemonstranten hatten sich an verschiedenen Stellen in der Umgebung postiert. laut Mitteilung mussten einige Platzverweise erteilt werden, als es Versuche gab, den "Schweigemarsch" zu stören. Auch während der Kundgebung auf dem Dultplatz mussten die Beamten gegen einige Störer vorgehen. Es gab auch dort mehrere Platzverweise, einmal musste "unmittelbarer Zwang" angewendet werden. Außerdem habe es Fahrbahnblockaden von Demonstranten gegeben.