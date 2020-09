Corona-Ticker Oberpfalz: Keine positiven Tests am Landratsamt

14:14 Uhr: Bischof schreibt Corona-Brief

Regensburgs Bischof Rudolf Voderholzer hat den Priestern und Mitarbeitern in den Pfarreien seines Bistums einen Brief angesichts der Corona-Krise geschrieben. Darin macht er sich Gedanken, wie vor dem Hintergrund der Pandemie christliche Feste wie Allerheiligen, Weihnachten, Silvester und die Sternsinger-Aktion gefeiert und begangen werden könnten. Für das Bistum Regensburg versicherte er, "dass wir alles Erdenkliche und Menschenmögliche tun werden, um allen, die es wünschen, die Teilnahme an diesen Kristallisationspunkten des kirchlichen Lebens auch unter Corona-Bedingungen zu ermöglichen". Dabei würden auch die digitalen Medien genutzt, wenngleich diese das zwischenmenschliche Miteinander nicht ersetzen könnten. Im Bischöflichen Ordinariat in der Hauptabteilung Seelsorge würden für die Feste Ideen gesammelt, Konzepte ausgearbeitet und Hilfestellungen gegeben.

13:00 Uhr Weitere Corona-Fälle an Kindergärten und Schulen im Lkr. Regensburg

Nachdem Betreuungskräfte sowie einzelne Schüler im Landkreis Regensburg positiv auf das Corona getestet worden sind, stehen einzelne Gruppen und Klassen unter Quarantäne. Wie der Landkreis Regensburg am Mittwoch mitteilt, betrifft das folgende Einrichtungen: Den Kindergarten Wörth an der Donau, die Kindertagesstätte Burgspatzen in Donaustauf, die Realschule am Judenstein Regensburg, die FOS/BOS Regensburg sowie die Städtische Berufsschule II Regensburg.