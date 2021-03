Corona-Ticker Oberpfalz: Inzidenzwert bayernweit am höchsten

9.30 Uhr: Auch Landkreis Neumarkt seit drei Tagen über 100

Auch im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz hat am Wochenende der 7-Tage-Inzidenzwert die 100er-Marke wieder überschritten. Damit gibt es in der Oberpfalz keinen Landkreis mehr, der unter 100 liegt. Gleiches gilt für die kreisfreien Städte Regensburg, Amberg und Weiden. Liegt der Wert drei Tage über dem Grenzwert, gelten weitere Einschränkungen. Im Landkreis Neumarkt treten diese ab Mittwoch 0 Uhr in Kraft. Das teilte das Landratsamt heute mit. Das heißt, alle Geschäfte müssen wieder schließen, mit Ausnahme der Lebensmittelgeschäfte, Drogerien und anderen Läden, die für die tägliche Versorgung unverzichtbar sind. Friseure, Fuß- und Gesichtspfleger sowie Maniküre- und Nagelstudios dürfen auch bei einer Inzidenz über 100 ihre Dienste anbieten.

Es gilt die nächtliche Ausgangssperre ab 22 Uhr bis 5 Uhr morgens.

6 Uhr: Zwei Landkreise über 300 bei der 7 Tages-Inzidenz

Die Oberpfalz hat derzeit den höchsten 7 Tages-Inzidenzwert pro 100.00 Einwohner in Bayern. Er liegt derzeit bei knapp über 200. Am höchsten ist hier der Inzidenzwert weiter im Landkreis Cham mit aktuell 331. Nach aktuellen Zahlen des Robert Koch Instituts hat jetzt auch der Landkreis Schwandorf die 300er Marke (304) überschritten. An dritter Stelle in der Oberpfalz liegt der Landkreis Amberg-Sulzbach mit einer 7 Tagesinzidenz von derzeit 256 Infizierten.

5 Uhr: Grenzkontrollen bleiben

Nach der neuen Einstufung Tschechiens durch das RKI hatten vielen auf ein schnelles Ende der Grenzkontrollen gehofft. Sie bleiben aber. Dafür dürfen nicht mehr nur bestimmte Gruppen einreisen.

Auch nachdem das RKI Tschechien, die Slowakei und Tirol nicht mehr als Virusvariantengebiete einstuft, bleibe die Bundespolizei nach wie vor an der Grenze präsent und kontrolliere Regelungen wie Anmelde- und Testpflicht, sagte ein Sprecher am Sonntag. Er berief sich dabei auf aktuelle Informationen des Bundesinnenministeriums. Die Einreisebeschränkungen und das Beförderungsverbot fallen dem Sprecher zufolge aber weg.