Corona-Ticker Oberpfalz: Impfzentrum Regensburg öffnet täglich

12.30 Uhr: Impfzentrum wieder sieben Tage die Woche geöffnet

Das Regensburger Impfzentrum am Dultplatz hat ab Mittwoch (1. Dezember) wieder von Montag bis Sonntag geöffnet. Jeweils von 8 bis 17 Uhr. Sowohl Erst- und Zweitimpfungen als auch Booster-Impfungen werden ab 1. Dezember nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung durchgeführt.

In den nächsten Wochen werden zudem mobile Impfteams im Stadtgebiet unterwegs sein, um Impfungen ohne Termin anzubieten. Die Termine werden über www.regensburg.de veröffentlicht.

Über Weihnachten und Neujahr (24. Dezember bis 26. Dezember 2021 und 31. Dezember bis 1. Januar 2022) hat das Impfzentrum am Regensburger Dultplatz geschlossen.

11.45 Uhr: Gaststätten-Kontrollaktion im Landkreis Cham

Bei einer gemeinsamen Kontrollaktion des Gesundheitsamtes Cham und der Polizei am vergangenen Samstag wurden kaum Verstöße festgestellt. Das teilte das Landratsamt Cham am Montag mit. Kontrolliert wurden demnach schwerpunktmäßig die Zugangsregeln im Bereich der Gastronomie und stichprobenartig die Einhaltung der 3G-Regel am Arbeitsplatz.

Bei insgesamt 14 kontrollierten Gaststätten wurde lediglich in einem Fall ein Verstoß gegen die 2G-Zugangsregel festgestellt. Zudem wurde in einem anderen Lokal gegen die 3G-Reglen am Arbeitsplatz verstoßen. Zwei Beschäftigte einer Gaststätte konnten entgegen ihrer Pflicht keinen aktuellen Testnachweis vorlegen. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Auch in Amberg wenig Verstöße

In Amberg wurden bereits am vergangenen Freitag verstärkt Gaststättenbetriebe überprüft. Laut Polizei ist das Ergebnis erfreulich. Trotz der hohen Anzahl an Kontrollen seien nur wenige Verstöße festgestellt werden. Hier sei es überwiegend um die FFP2 Maskentragepflicht gegangen. Lediglich in einer Gaststätte trafen die Beamten auf eine Küchenkraft, die weder geimpft, genesen noch getestet war, hieß es. Hier werde sowohl gegen den Betreiber als den Angestellten ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Vor allem den Inhaber erwarte hier eine sehr empfindliche Strafe, so die Polizei.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass auch in Zukunft in Anbetracht der aktuellen Lage weiter verstärkt Kontrollen stattfinden werden.