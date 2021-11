Corona-Ticker Oberpfalz: Impfaktion am Kloster Plankstetten

17.24 Uhr: Chamer Landrat warnt: Tschechien bald Hochrisikogebiet

Der Chamer Landrat Franz Löffler (CSU) rechnet damit, dass Tschechien demnächst wohl vom RKI als Hochrisikogebiet eingestuft werden wird. Das sagte Löffler heute bei einem Pressegespräch in Cham. Man habe entsprechende Signale erhalten. Grund für die Hochstufung ist die stark steigende Inzidenz im Nachbarland: Tschechien liegt laut dem Portal "Corona-in-Zahlen" heute bei einer 7-Tage-Inzidenz von 496,6, und damit deutlich höher als in Gesamt-Deutschland.

Wenn die Hochstufung kommt, hätte sie unter anderem Folgen für die vielen tschechischen Grenzpendler und Grenzgänger, also Tschechen, die in Bayern, vor allem in den Grenzregionen, arbeiten. Wer von ihnen weder geimpft noch genesen ist, bräuchte dann zweimal pro Woche einen negativen Testnachweis, sagte der Chamer Landrat. Er möchte, dass sich die Unternehmen in der Grenzregion auf die Lage einstellen.

16.52 Uhr: Impfaktion am Kloster Plankstetten

Das mobile Impfteam des Impfzentrums Neumarkt macht am Dienstag, den 9. November, Halt am Kloster Plankstetten. Wie das zuständige Landratsamt heute mitteilte, werden am Dienstag von 13 bis 15 Uhr in der Benediktinerabtei am Klosterplatz 1 Erst- und Zweitimpfungen angeboten sowie Auffrischungsimpfungen für Menschen ab 70 Jahren. Zur Verfügung stehen die Impfstoffe von Biontech, Moderna und Johnson & Johnson. Das Landratsamt weist darauf hin, dass die erste Impfserie bei einer Auffrischungsimpfung mindestens sechs Monate zurückliegen sollte. Menschen, die mit Johnson & Johnson geimpft sind, können ihren Corona-Schutz bereits nach vier Wochen mit einem mRNA-Vakzin auffrischen.

Interessierte sollen ihren Ausweis und – falls vorhanden – ihren Impfpass mitbringen sowie gegebenenfalls eine Genesenenbescheinigung und bei Zweitimpfungen die Dokumentation der Erstimpfung. Ansonsten ist das mobile Impfteam des Impfzentrums Neumarkt derzeit im Landkreis unterwegs.