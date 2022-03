Corona-Ticker Oberpfalz: Hunderte gegen Coronamaßnahmen

6.15 Uhr: Hunderte Menschen demonstrieren gegen Coronamaßnahmen

Am Wochenende haben wieder Hunderte Menschen in der Oberpfalz gegen die derzeit geltenden Coronamaßnahmen demonstriert. Wie die Polizei heute auf BR-Anfrage mitteilt, waren die größten Demos am Sonntag in Neumarkt und Erbendorf. Hier trafen sich rund 800 beziehungsweise 200 Menschen. Zu Störungen sei es nicht gekommen.

Bereits am Samstag hat es in der Regensburger Innenstadt zwei Versammlungen gegeben. Wie die Polizeiinspektion Süd mitteilt, trafen sich zwischen 10.30 und 18 Uhr Teilnehmer einer Versammlung zum Thema "Pressespiegel zu Corona" am Haidplatz. Die größere Veranstaltung am Samstag stand unter dem Motto "Freie Impfentscheidung, keine Spaltung der Gesellschaft". Bei der Versammlung nahmen laut Sprecher etwa 780 Personen teil. Die Maskenpflicht sei während der Demo überwiegend eingehalten worden. Gegen zwei Teilnehmer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da sie trotz Aufforderung keine Maske aufgesetzt haben. Im Umfeld des Demonstrationszuges kam es zu kurzfristigen Verkehrsstörungen.