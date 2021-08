Corona-Ticker Oberpfalz: Haustierboom wegen Corona

14.30 Uhr: Haustierboom wegen Corona

Die Corona-Pandemie hat laut dem Verbraucherservice Bayern einen regelrechten Haustierboom ausgelöst. Die Regensburger Stelle des Verbandes hat deshalb jetzt Tipps veröffentlicht, wie Haustierbesitzer ihre Wohnung sauber halten können.

So ließen sich zum Beispiel Tierhaare besonders leicht mithilfe von Gummihandschuhen von Kleidung oder Möbeln entfernen, heißt es vom Verband. Gegen Gerüche und Flecken hilft laut dem Verbraucherservice Natron. Es kann zum Beispiel auf verschmutzte Teppiche gestreut werden. Nachdem es über Nacht eingewirkt hat, wird es abgesaugt. Gegen Gerüche hilft außerdem Zitronenwasser, heißt es. Zunächst sollen zwei Zitronen geviertelt und in einem Liter Wasser gut fünf Minuten gekocht werden. Danach soll das Zitronenwasser über Nacht stehen bleiben, um es dann auf verschmutzte Stellen zu sprühen. So lassen sich Gerüche ohne Chemie neutralisieren. Eine Lösung aus Essig, Wasser und Spülmittel hilft bei Urinflecken auf dem Sofa.

Haustierbesitzer sollten regelmäßig die Hände waschen, damit keine Bakterien und Keime der Tiere in der Wohnung verteilt werden. Weitere Tipps des Verbraucherservice finden Sie auf deren Homepage.