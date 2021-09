Corona-Ticker Oberpfalz: große Unterschiede bei Inzidenzen

10 Uhr: Große Unterschiede bei den Inzidenzzahlen

Während der Landkreis Tirschenreuth zu Beginn der neuen Woche einen erfreulich niedrigen 7-Tage-Inzidenzwert von 13,9 aufweist, starten die Landkreise Neumarkt und Cham mit Werten über 100. Laut RKI hat der Landkreis Cham heute einen Wert von 112,42 und der Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz 117,58.

Zwar hat die 7-Tage-Inzidenz seit Anfang September mit den neuen Corona-Bestimmungen in Bayern an Bedeutung verloren - sie wurde durch die Krankenhausampel ersetzt. Für die 3G-Regeln ist die 7-Tage-Inzidenz aber weiterhin von Bedeutung: Erst ab einer Inzidenz von über 35 wird in einem Landkreis oder einer Stadt der Zugang zu Innenräumen bei öffentlichen Veranstaltungen, der Gastronomie und Beherbergungsbetrieben beschränkt. Die bundesweite Notbremse bei einer Inzidenz von über 100 gibt es nicht mehr. Wie bisher gilt dabei: Die 7-Tage-Inzidenz muss die 35 drei Tage in Folge überschreiten, dann gilt zwei Tage später die 3G-Regel.