Corona-Ticker Oberpfalz: Erste Maidult nach drei Jahren

6.06 Uhr: Vorbereitungen auf erste Regensburger Maidult seit 2019

Nach dreijähriger coronabedingter Pause findet heuer in Regensburg wieder die Maidult statt. Auch wenn die Entscheidung für die Dult nicht schwergefallen sei: Planung und Durchführung des Events seien diesmal eine besondere Herausforderung, sagte die Regensburger Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) dem BR. Zum einen bleibe Corona ein Thema: Man wisse schlicht nicht, wie sich die Infektionszahlen und Virusvarianten weiterentwickelten. Zum anderen werde es mit der gesperrten Oberpfalzbrücke logistische Schwierigkeiten geben, so die Oberbürgermeisterin weiter. Die Entscheidung für oder gegen eine Regensburger Dult habe man auch zuletzt immer anhand aktueller Maßnahmenverfügungen geprüft. Die Marktbeschicker und Schausteller lägen der Stadt schließlich am Herzen. Heuer habe die Dult aber eine Bedeutung, die über wirtschaftliche Erwägungen hinausgehe. Jetzt gehe es darum, dass die Menschen zusammenkommen und sich treffen können, so Maltz-Schwarzfischer. "Die Gesellschaft braucht für ihren Zusammenhalt einen Kitt und das sind auch Feste."

Die diesjährige Maidult beginnt am 13. Mai und dauert bis zum 29. Mai. Die Besucher werden sich dabei auf deutlich gestiegene Preise einstellen müssen: Auf 11,30 Euro soll beispielsweise der Preis für eine Maß Bier steigen.