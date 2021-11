Corona-Ticker Oberpfalz: Deutlich mehr Erstimpfungen

13.35 Uhr: Deutlich mehr Erstimpfungen

Seit der Verschärfung der Corona-Maßnahmen vor über einer Woche haben sich mehr Menschen in der Oberpfalz erstimpfen lassen. Das hat die Regierung der Oberpfalz auf BR-Anfrage bestätigt.

Während sich in der letzten Oktoberwoche knapp 3.000 Oberpfälzer für eine Erstimpfung entschieden, waren es vergangene Woche fast doppelt so viele Menschen - exakt 5.557.

Auffallend ist vor allem die Zahl der Auffrischungsimpfungen. Diese zog in der vergangenen Woche rasant an. So haben sich letzte Woche über 17.000 Oberpfälzer für eine sogenannte Booster-Impfung entschieden. Zwei Wochen zuvor - Ende Oktober - waren es gerade mal rund 6.000 Menschen.

09.10 Uhr: Tschechien ist wieder Hochrisikogebiet

Tschechien gilt seit Sonntag wieder als Corona-Hochrisikogebiete. Das heißt: Reisende und Pendler müssen verschärfte Regeln beachten. Betroffen sind vor allem Beschäftigte sowie Schüler und Studenten aus der Oberpfalz, die regelmäßig über die Grenze fahren.

Wer sich etwa länger als 24 Stunden im Nachbarland aufgehalten hat, muss ab sofort für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Test davon befreien. Nur wenn ein Genesenen- oder Impfnachweis bereits vor Einreise übermittelt wird, ist keine Quarantäne erforderlich. Bei der Einreise aus Deutschland nach Tschechien gibt es für Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene eine Anmelde- und Testpflicht.