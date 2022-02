Corona-Ticker Oberpfalz: Demos in 25 Städten und Gemeinden

8.06 Uhr: Demos gegen Corona-Maßnahmen in der gesamten Oberpfalz

Am Montagabend sind in der Oberpfalz erneut Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Beschränkungen zu demonstrieren. Wie ein Sprecher am Polizeipräsidium Oberpfalz dem BR sagte, sei fast die gesamte Oberpfalz davon betroffen gewesen - über 25 Städte und Gemeinden. Die größte Demo fand in Amberg statt mit rund 900 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. In Regensburg waren es laut Polizeisprecher Teilnehmer im unteren dreistelligen Bereich. "Bei den anderen Demos waren es nur zweistellige Teilnehmerzahlen", so der Sprecher. Alle Demonstrationen verliefen störungsfrei und ruhig.

Hier fanden die Demos statt: Regensburg, Mintraching, Barbing, Schierling, Regenstauf, Wörth an der Donau, Nittendorf, Sinzing, Amberg, Burglengenfeld, Schwarzenfeld, Wernberg-Köblitz, Schwandorf, Neumarkt in der Oberpfalz, Berching, Parsberg, Weiden, Tirschenreuth, Cham, Mitterteich, Pressath, Grafenwöhr, Rötz, Waldmünchen und Schönsee.