Corona-Ticker Oberpfalz: Demos gegen Corona-Bestimmungen

5.40 Uhr: Demos gegen Corona-Beschränkungen in der Oberpfalz

Am Sonntag sind in der Oberpfalz wieder zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die bestehenden Corona-Beschränkungen zu demonstrieren. Wie die Polizei am Montag mitteilt, fand die größte Veranstaltung in Regensburg statt. An der rund zweistündigen Versammlung am Sonntagnachmittag nahmen etwa 1.250 Menschen teil. Die Maskenpflicht wurde dabei laut Polizei eingehalten, nur gegen eine Teilnehmerin wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, nachdem sie trotz mehrfacher Ermahnung der Maskenpflicht nicht nachkam. Zu weiteren Störungen kam es nicht. Im Umfeld des sogenannten Spaziergangs kam es zu kurzfristigen Verkehrsstörungen.

Weitere Demonstrationen fanden in Erbendorf im Landkreis Tirschenreuth (300 Teilnehmer) und in Roding im Landkreis Cham (200 Teilnehmer) statt. Auch hier kam es zu keinen Störungen.