Corona-Ticker Oberpfalz: Bayerns niedrigste Inzidenzen

7.15 Uhr: Nordoberpfalz mit Bayerns niedrigsten Inzidenzen

Die Nordoberpfalz ist aktuell die Region in Bayern mit den niedrigsten Inzidenzwerten. Im Landkreis Neustadt an der Waldnaab wurden laut Robert-Koch-Institut in den vergangenen sieben Tagen lediglich 8,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert, im Landkreis Tirschenreuth lag der Wert am Montagmorgen bei 15,3, in der Stadt Weiden bei 18,8. Die derzeit höchste Sieben-Tage-Inzidenz in der Oberpfalz weist die Stadt Amberg auf, sie liegt dort bei 102.

Bei der Entscheidung über die Einführung diverser Corona-Schutzmaßnahmen ist der Inzidenzwert in den einzelnen Städten und Landkreisen seit Anfang September nicht mehr der entscheidende Faktor. Stattdessen gilt in Bayern jetzt die sogenannte Krankenhausampel. Solange landesweit innerhalb einer Woche weniger als 1.200 Coronapatienten stationär behandelt werden müssen, steht diese Ampel auf grün. Das ist derzeit der Fall.