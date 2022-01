Corona-Ticker Oberpfalz: Aufregung um nachgestellte TV-Szene

12.30 Uhr: Aufregung um nachgestellte TV-Szene in Neustadt/Waldnaab

Die Produktionsfirma Spiegel TV hat auf Vorwürfe reagiert, in Neustadt an der Waldnaab einen Corona-Protest mit bezahlten Darstellern organisiert zu haben. Für die ZDF-Sendung TerraXpress habe man die Anfeindungen gegen Bürgermeister Sebastian Dippold (SPD) nachstellen wollen. Dies wäre in dem Beitrag auch "explizit erkennbar gemacht" worden, stellte Spiegel TV klar. Grundlage für den am morgigen Dienstag geplanten Dreh der Szene seien Zeugenaussagen und das Polizeiprotokoll gewesen.

In sozialen Medien wurden Screenshots einer E-Mail mit Produktions-Anweisungen an die Komparsen verbreitet, verbunden mit Manipulations-Vorwürfen gegen Spiegel TV und das ZDF. Spiegel TV betonte in der Stellungnahme: "Selbstverständlich zahlt Spiegel TV keine Aufwandsentschädigungen für die Teilnahme an realen Demonstrationen." Man sei vom ZDF auch nicht dahingehend beauftragt worden. In der ZDF-Sendung soll es um Zivilcourage gehen. Bürgermeister Dippold hatte sich deutlich gegen so genannte Querdenker positioniert.