Corona-Ticker Oberfranken: LGL meldet wenig Neuinfektionen

15.33 Uhr: Bayreuth eröffnet Corona-Testzentrum

In Bayreuth eröffnet am Dienstag (01.09.20) ein Corona-Testzentrum für Bürger aus der Stadt und dem Landkreis. Die Abstriche werden im Gemeinschaftshaus im Bayreuther Stadtteil Aichig in der Kemnather Straße durchgeführt, heißt es aus dem Rathaus. Testungen erfolgen nur nach vorheriger Terminvergabe. Die Telefonnummer dafür ist montags bis freitags von 08.00 bis 16.00 Uhr erreichbar. Jeder, der sich auf Covid-19 testen lassen möchte, könne sich einen Termin für einen kostenlosen Abstrich geben lassen.

15.05 Uhr: Geringer Anstieg an Neuinfektionen in Oberfranken

Die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen ist in Oberfranken seit Samstag (29.08.20) um fünf weitere Fälle angestiegen. Im Vergleich aller bayerischen Regierungsbezirke handelt es sich dabei um den zweitniedrigsten Anstieg. Zum Vergleich: In Oberbayern stiegen die Neuinfektionen um weitere 51 Fälle an. Das teilt das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mit.

Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 bleibt in Oberfranken unverändert bei 243.

12.30 Uhr: Wildpark Waldhaus Mehlmeisel hofft auf Besucherplus

Der Wildpark Waldhaus Mehlmeisel wird in diesem Jahr voraussichtlich ein Besucherplus verzeichnen. Laut Leiter Eckard Mickisch kamen nach dem Lockdown deutlich mehr Besucher in den Wildpark als gewöhnlich. Mickisch spricht von einem Plus von 20 Prozent – und noch fehlt ein Quartal. Mikisch hofft bis Jahresende auf insgesamt 85.000 Besucher. Das wäre das mit Abstand beste Ergebnis seit Bestehen des Wildparks. "Durch Corona entdecken die Menschen nun gezwungermaßen die Heimat und stellen fest, wie schön es bei uns ist", erklärt Mickisch.

Derzeit lockt ein weißer Rotfuchs die Besucher an. Der weibliche Jungfuchs wurde auf einer Terrasse in Mehlmeisel entdeckt. Dort fraß das ausgehungerte Tier gekochte Nudeln, die zum Abkühlen ins Freie gestellt worden waren. Das Tier hat einen seltenen Gendefekt und wurde vermutlich deshalb von der Mutter verstoßen. Im Wildpark hat der etwa zwölf Wochen alte Jungfuchs, nun mit dem Namen „Flocke“, ein neues Zuhause gefunden.

31.08.20, 10.42 Uhr: Corona-Testzentrum Coburg hat eröffnet

In Coburg hat das Covid-19-Testzentrum seinen Betrieb aufgenommen. Das Testzentrum funktioniert nach dem Drive-by-Verfahren. Die anfänglichen Probleme bei der elektronischen Datenerfassung der Testpersonen konnten nach einer Stunde wieder behoben werden. Das Testzentrum befindet sich am Hinteren Glockenberg neben der Regiomed-Klinik in Coburg. Es ist täglich von 08.00 Uhr bis 10.00 Uhr besetzt. Das Landratsamt Coburg weist darauf hin, dass eine vorherige elektronische Anmeldung notwendig ist. Am ersten Tag hatten sich rund 80 Personen zu einem Test angemeldet.