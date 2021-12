Corona-Ticker: Bayreuth verbietet Ansammlungen an Silvester

13.21 Uhr: Menschenansammlungen in Bayreuth untersagt

Die Stadt Bayreuth hat wegen der aktuellen Corona-Lage Plätze und Straßen festgelegt, auf denen zum Jahreswechsel ein Verbot von Menschenansammlungen gilt. Im Zeitraum von Silvester, 15 Uhr, bis Neujahr, 9 Uhr, seien an besagten Plätzen und in betroffenen Straßen Menschenansammlungen von mehr als zehn Personen untersagt, teilt die Stadt mit. Über zehn Personen hinausgehende Ansammlungen müssten sich demnach unverzüglich zerstreuen. Die Allgemeinverfügung basiere auf dem Infektionsschutzgesetz und der 15. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.

Diese Straßen und Plätze in der Bayreuther Innenstadt sind betroffen: Am Mühltürlein, Am Sendelbach, Badstraße, Brautgasse, Dammallee/Pauschenberglein, Ehrenhof/Harmoniehof, Frauengasse, Fußgängerzone in der Maximilianstraße, Hohenzollernring, Kämmereigasse, Kanalstraße, Kanzleistraße, Kirchgasse, Kirchplatz, La-Spezia-Platz, Ludwigstraße, Luitpoldplatz, Opernstraße, Prager Platz, Richard-Wagner-Straße, Schlossberglein, Schulstraße, Sophienstraße, Spitalgasse, Sternplatz, Von-Römer-Straße und ZOH/Hohenzollernplatz.

06.17 Uhr: Weiter höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Coburg

Die Stadt Coburg weist weiterhin die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Oberfranken auf. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Robert Koch-Institut veröffentlicht hat. Demnach beträgt der Wert dort heute 705,2. Die nächsthöheren Inzidenzwerte liegen aktuell in den Landkreisen Coburg (663,0), Kronach (476,2), Lichtenfels (433,1) und Bamberg (423,1) vor. Dahinter folgen die Städte Bamberg (357,4) und Hof (347,6) sowie der Landkreis Hof (323,7). Etwas darunter liegen derzeit der Landkreis Forchheim (267,6) und die Stadt Bayreuth (243,1). Die niedrigsten Sieben-Tage-Inzidenzen weisen aktuell die Landkreise Kulmbach (198,8), Bayreuth (183,3) und Wunsiedel (179,2) auf.