Corona-Ticker Oberfranken: Bayreuth mit niedrigster Inzidenz

06.16 Uhr: Stadt Bayreuth weiterhin mit niedrigster Inzidenz

Oberfranken – Der Landkreis Kronach weist mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 135,6 aktuell den höchsten Wert in Oberfranken auf. Angaben des Robert Koch-Instituts zufolge (25.10., 3.23 Uhr) ist die Inzidenz in der Stadt Bayreuth mit 54,0 am niedrigsten. Über der 100er-Marke liegen der Landkreis Coburg mit 106,3, die Stadt Coburg mit 110,2, der Landkreis Hof mit 117,4, der Landkreis Lichtenfels mit 107,9, der Landkreis Kulmbach mit 112,0 und der Landkreis Forchheim mit 123,5. Der Landkreis Wunsiedel (66,7), die Stadt Hof (79,7), die Stadt Bamberg (78,3), der Landkreis Bamberg (91,5) und der Landkreis Bayreuth (85,8) bleiben unter dem Wert von 100. Alle Kommunen in Oberfranken überschreiten die für die 3G-Regel wichtige Grenze von 35.