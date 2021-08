Corona-Ticker Oberfranken: Bamberg überschreitet Inzidenzwert 50

07.15 Uhr: Stadt Bamberg überschreitet Inzidenzwert 50

Die Stadt Bamberg hat den Sieben-Tage-Inzidenzwert von 50 überschritten. Das geht aus den Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Mit einem Inzidenzwert von 50,4 hat die Stadt Bamberg aktuell den höchsten Wert in ganz Oberfranken. Bleibt der Wert auch in den kommenden zwei Tagen über 50, werden in Bamberg Corona-Regeln wie die Kontaktbeschränkungen verschärft.

In den anderen Regionen Oberfrankens sind die Inzidenzwerte niedriger. Den zweithöchsten Wert verzeichnet aktuell der Landkreis Bamberg mit 21,1. Dahinter folgen die Städte Hof (24,0) und Bayreuth (20,1). Die niedrigsten Inzidenzwerte liegen aktuell in Lichtenfels (7,5), Forchheim (7,7) und Kulmbach (8,4) vor.