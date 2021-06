Corona-Ticker Oberfranken: Wunsiedel mit Inzidenzwert Null

10.59 Uhr: Landkreis Wunsiedel bei Inzidenz 0,0 - Landkreis Lichtenfels Spitzenreiter in Deutschland

40 Städte und Landkreise in Deutschland liegen dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge heute (28.06.21) bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 0,0. Darunter auch der oberfränkische Landkreis Wunsiedel. Den zweitniedrigsten Wert im Regierungsbezirk meldet das RKI mit 1,0 für den Landkreis Bayreuth, gefolgt von der Stadt Bayreuth mit 1,3. Unter einem Inzidenzwert von zehn liegen in Oberfranken außerdem Stadt und Landkreis Hof, Stadt und Landkreis Coburg sowie der Landkreis Bamberg. Der Landkreis Lichtenfels weist unterdessen mit einem Wert von 46,4 die deutschlandweit höchste Inzidenz auf.

10.06 Uhr: Hofer Volksfest abgesagt - Alternative "Hofer Sommergaudi" geplant

Das Hofer Volksfest fällt coronabedingt aus, doch es gibt ein Alternative: Unter dem Motto "Hofer Sommergaudi" wird sich der Festplatz an der Freiheitshalle vom 30. Juli bis zum 15. August in einen Vergnügungspark verwandeln. Das hat die Stadt Hof mitgeteilt. Der Termin zum Auftakt der Sommerferien sei bewusst gewählt, damit auch Familien mit Kindern, die unter den Einschränkungen der letzten Monaten stark gelitten hätten, ein paar schöne Stunden verbringen könnten. "Nach einer langen entbehrungsreichen Zeit bringen wir Freizeitspaß und Vergnügen nach Hof", sagt Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD). Die "Hofer Sommergaudi" biete unter anderem Fahrgeschäfte für Kinder und Erwachsene und auch Verkaufsstände für süße und herzhafte Spezialitäten. Außerdem sei ein kleiner Sitzplatzbereich mit Ausschank geplant. Auch bei der "Hofer Sommergaudi" müssen die infektionsschutzrechtlichen Regeln eingehalten werden, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus. Die Stadt Hof will in den nächsten Wochen noch detaillierter informieren, welche Besonderheiten die Besucher erwarten und auf welche Regeln geachtet werden muss.