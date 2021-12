Corona-Ticker Oberfranken: Höchste Inzidenz im Landkreis Bamberg

05.18 Uhr: Drei Landkreise mit Inzidenz unter 300, Landkreis Bamberg noch knapp über 700

Drei Landkreise in Oberfranken liegen derzeit unterhalb der 300er Inzidenz-Marke. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor (Stand 13.12.21, 03.20 Uhr). Dabei hat der Landkreis Kulmbach mit 228,2 (Vortag: 233,8) weiterhin den niedrigsten Sieben-Tage-Inzidenzwert im Bezirk, bayernweit weisen nur der Landkreis Main-Spessart (187,3) und die Stadt Weiden (192,8) niedrigere Werte auf. Ebenfalls unter 300 liegen die Landkreise Wunsiedel mit 243,1 (Vortag: 248,7) und Bayreuth mit 276 (260,4).

Den höchsten Inzidenzwerte im Regierungsbezirk weist weiter der Landkreis Bamberg auf, er liegt bei 701,0 (Vortag: 711,2). Insgesamt sind in Oberfranken die Inzidenzwerte im Vergleich zum Vortag in sechs Kommunen gesunken, in sieben gestiegen. Die weiteren Inzidenzwerte in den kreisfreien Städten: Coburg 467 (438,3), Bamberg 433 (Vortag: 451,3), Hof 358,6 (340,9) und Bayreuth 312,0 (316,0). Die weiteren Inzidenzwerte der Landkreise: Coburg 635,3 (666,5), Kronach 517,2 (554,6), Lichtenfels 512,6 (470,6), Forchheim 342,2 (333,6) und Hof 409,4 (396,7).