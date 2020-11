Corona-Ticker Oberfranken: Hofer Grundschule geschlossen

16.08 Uhr: Bayernweit niedrigste Inzidenz in Oberfranken

Im Vergleich zu gestern gibt es 218 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Oberfranken. Damit steigt die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit Corona in Oberfranken infizierten auf 11.223, teilt das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) auf seiner Homepage mit. Demnach gibt es einen neuen Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 in Oberfranken. Die Gesamtzahl steigt damit auf 295. Stadt und Landkreis Kronach sowie der Landkreis Kulmbach haben eine 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner von mehr als 200. Im Landkreis Kronach ist dieser Wert in Oberfranken derzeit mit 278,68 am höchsten. Der Durchschnittswert für ganz Oberfranken beträgt 132,82 und ist damit im bayernweiten Vergleich am niedrigsten. Landesweit beträgt die Inzidenz 174,66.