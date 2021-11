Corona-Ticker Oberfranken: Steigende Inzidenz in allen Regionen

17.46 Uhr: FFP2-Maskenpflicht in Hofer Stadtbussen Pflicht

Wegen der gestiegenen Corona-Infektionszahlen gilt in den Stadtbussen in Hof und an den Haltstellen FFP2-Maskenpflicht. Alle Fahrgäste ab 16 Jahren müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen, teilte die Stadt am mit. Für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren gilt das Tragen einer medizinischen Maske.

17.27 Uhr: 2G-Regel in Stadtbad Bayreuth und Lohengrin Therme

Die Stadtwerke Bayreuth reagieren auf die Verschärfungen der Bayerischen Staatsregierung. Ab Dienstag gelten neue Einlassregelungen der Stadtwerke-Bäder. Für Stadtbad und Lohengrin Therme bedeutet das, dass nicht mehr 3G plus gilt, sondern nur noch Geimpfte und Genesene – also 2G – die Bäder besuchen dürfen.

Außerdem gilt in den Bädern bis zum Umkleidebereich und im öffentlichen Nahverkehr sowie in den Kundencentern und Verwaltungsgebäuden der Stadtwerke wieder eine FFP2-Maskenpflicht.

16.31 Uhr: Impftermine in Naila und Marktredwitz

Das Impfzentrum Hof-Land bietet am Dienstag in der Frankenhalle in Naila Impfungen gegen Corona an. Das Angebot richtet sich vor allem an Schülerinnen und Schüler sowie deren Angehörige. Auch ältere Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, den Impftermin wahrzunehmen.

Die Impfungen finden ohne vorherige Terminvereinbarung von 10.30 Uhr bis 17.00 Uhr statt. Angeboten wird der Impfstoff von Biontech/Pfizer.

Mitzubringen sind ein gültiger Ausweis und, falls vorhanden, ein Impfbuch. Es werden sowohl Erstimpfungen als auch Folgeimpfungen durchgeführt. Für Rückfragen steht Ihnen das Impfzentrum unter der Rufnummer 09252/ 3589365 zur Verfügung.

Der Landkreis Wunsiedel bietet Impfen ohne vorige Terminvereinbarung ebenfalls am Dienstag an. Bürgerinnen und Bürger können sich von 12.00 bis 15.00 Uhr auf dem Scherdel Parkplatz Leutendorf, Redwitzer Straße 50, in Marktredwitz einen Schutz gegen Corona holen.

16.25 Uhr: Bundeswehrkräfte unterstützen im Kronacher Impfzentrum

Die Bundeswehr unterstützt ab dem morgigen Dienstag (09.11.21) wieder das Kronacher Impfzentrum. Das hat das Landratsamt Kronach am heutigen Montag (08.11.21) bekannt gegeben. Insgesamt zehn Bundeswehrkräfte werden im organisatorischen Bereich zur Verfügung stehen, sagte ein Sprecher dem BR. Die personelle Aufstockung werde sich einerseits positiv auf die Anzahl möglicher Impfungen im Impfzentrum und dem im Landkreis verkehrenden Impfbus auswirken, andererseits werde auch die Erreichbarkeit der Terminhotline erweitert, heißt es in der Mitteilung. Unter der Nummer 09261/678666 können nun unter der Woche zwischen 08.00 Uhr und 16.00 Uhr Termine für Impfungen vereinbart werden. Impfungen ohne vorherige Terminabsprache finden jeweils mittwochs und freitags zwischen 13.00 Uhr und 16.00 Uhr statt. Allerdings könne es zu diesen Zeiten aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Impfungen zu Wartezeiten kommen, teilt das Landratsamt weiter mit. Kräfte der Bundeswehr hatten bereits bis in den Sommer hinein die Arbeit im Kronacher Impfzentrum organisatorisch unterstützt.